Армия Израиля сообщила о перехвате летевшей из Ливана цели

Израильская армия сообщила о перехвате подозрительной воздушной цели, двигавшейся со стороны Ливана, сообщает ТАСС.

Ее перехватила система противовоздушной обороны. Сирены, предупреждающие о ракетных пусках, были активированы в районе Нижней Галилеи из-за возможного падения осколков. Сообщений о пострадавших в результате перехвата не поступало.

Ранее армия сообщала о срабатывании сирен воздушной тревоги в Нижней Галилее, а также в районе населенных пунктов Ибиллин и Тамра на севере Израиля.