Спецназ «Ахмат» за последние сутки уничтожил более десяти единиц техники ВСУ в Курской области.

Об этом заявил замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов.

По его словам, ВСУ на данном участке фронта потеряли один танк, пять ББМ, пять-шесть единиц автомобильной техники, один РЭБ «Буковель» и одну пушку.

Ранее Алаудинов заявил, что ВС России сделают всё, чтобы купировать ВСУ в Курской области.

При этом он отмечал, что ВСУ не дают вывести в безопасную зону пленных украинских военных.