ВСУ атаковали с помощью БПЛА поселок Малиновка Белгородского района

Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал поселок Малиновка в Белгородском районе Белгородской области. В результате атаки был ранен один мужчина, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"ВСУ атаковали с помощью беспилотника поселок Малиновка Белгородского района. Ранен мужчина. Пострадавшего с проникающим осколочным ранением левого межреберья и слепым осколочным ранением бедра бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается", - написал губернатор в Telegram-канале.

Кроме того, в результате сброса взрывного устройства с беспилотника в одном частном доме в Малиновке были выбиты окна, добавил Гладков. Губернатор отметил, что информация о последствиях инцидента уточняется. Администрация проведет подомовой обход в светлое время суток.