Российские войска нанесли многочисленные удары по объектам и личному составу Вооруженных сил Украины, сообщает РИА Новости.

Это произошло в Сумской области. Под удар попали боевики, которых должны были направить в Курскую область. Как заявил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, в Глухове нанесли удар двумя фугасными авиабомбами. Известно, что ВСУ потеряли как минимум 20 человек. Примерно два десятка ранены.

В селе Береза Сумской области, где расположен пункт переправки техники и временный склад боеприпасов украинской армии, был нанесен удар сразу пятью ФАБами. Там проходит железнодорожная ветка, где прямо с составов снимают военную технику.

Кроме того, удар нанесен по ремонтному заводу военной техники в Белополье, где было 22 единицы гусеничной техники и до 30 военных.

Лебедева указал, что прилеты зафиксированы и в районе крупного железнодорожного узла Хутор Михайловский в Сумской области, один удар пришелся по емкости с горюче-смазочными материалами.