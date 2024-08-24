Генерал МВД объяснил, почему ВСУ смогли далеко продвинуться в Курской области

Экс-руководитель Российского бюро Интерпола, генерал-майор МВД в отставке, советник министра внутренних дел РФ Владимир Овчинский объяснил, почему ВСУ смогли далеко продвинуться в Курской области.

В интервью изданию «Украина.ру» он заявил, что американцы видят не только украино-российскую границу, но и всю территорию Европы. Именно поэтому они знали, где стоят российские силы, а где можно осуществить прорыв.

«С точки зрения НАТО, наступление ВСУ в Курской области – очень серьёзная операция, – подчеркнул эксперт. – Давайте разберёмся, что в ней было главное».

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По его словам, вся приграничная территория России и Украины просматривается с американских спутников, так что американцы видят не только украино-российскую границу.

«США знали, где стоят российские силы, а где – можно осуществить прорыв. И эту информацию они передали Украине. Ну как Украине? Самим себе. Когда говорят, что мы взяли в плен наемников, надо понимать, что это – люди из спецназа стран НАТО, которые руководили украинскими силами», – пояснил Овчинский.

На российские позиции, добавил генерал-майор, преодолев систему ПВО, полетел рой больших и малых БПЛА. Это стало возможно, убеждён он, благодаря программе Replicator.

«Все эти технологии противник применил под Курском. Поэтому ВСУ смогли так далеко продвинутся. Повторюсь, на нас наступала не Украина. Украинцы в этой схеме – пушечное мясо. А вся система наступления – американская», – резюмировал экс-руководитель Российского бюро Интерпола.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», стало известно о планах президента РФ Владимира Путина об ответе ВСУ на атаки в Курской области.