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Подполье сообщило о ликвидации собиравшихся в Курскую область бойцов ВСУ

По меньшей мере 20 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), собиравшихся отправиться в Курскую область, были ликвидированы в Глухове Сумской области в результате удара фугасными авиабомбами. Об этом Сергей Лебедев.

Подполье сообщило о ликвидации собиравшихся в Курскую область бойцов ВСУ
© Lenta.ru
«Примерно два десятка ранены, кто-то убежал и не вернулся», — высказался собеседник агентства о потерях противника.

Ранее по пункту временной дислокации (ПВД) ВСУ в Краснополье Сумской области был нанесен удар. Как указал Лебедев, Краснополье «получило три прилета ФАБов», один из которых пришелся по бывшей военной части противовоздушной обороны (ПВО), где украинские военные развернули ПВД.

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Сергей Лебедев