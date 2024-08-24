США направили самолет-разведчик в Европу для наблюдения за РФ

Соединенные Штаты перебросили в Европу разведывательный самолет RC-135U для отслеживания действий России. Об этом сообщает журнал Newsweek.

Отмечается, что воздушное судно вылетело с базы ВВС США Оффатт и 18 августа прибыло на авиабазу Милденхолл в Великобритании, а 20 августа на протяжении шести часов самолет летал над странами Балтии недалеко от границы с Россией.

Разведывательный самолет RC-135U предназначен для стратегической радиоэлектронной разведки, радиоперехвата, отслеживания активности сухопутных, морских и воздушных сил противника. Как долго RC-135U будет находиться в Европе, не сообщается.