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СМИ: США направили самолет-разведчик в Европу для наблюдения за РФ

Соединенные Штаты перебросили в Европу разведывательный самолет RC-135U для отслеживания действий России. Об этом сообщает журнал Newsweek.

США направили самолет-разведчик в Европу для наблюдения за РФ
© РИА Новости

Отмечается, что воздушное судно вылетело с базы ВВС США Оффатт и 18 августа прибыло на авиабазу Милденхолл в Великобритании, а 20 августа на протяжении шести часов самолет летал над странами Балтии недалеко от границы с Россией.

Разведывательный самолет RC-135U предназначен для стратегической радиоэлектронной разведки, радиоперехвата, отслеживания активности сухопутных, морских и воздушных сил противника. Как долго RC-135U будет находиться в Европе, не сообщается.

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