Официальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Стефан Дюжаррик, комментируя публикации сражающейся за Киев американской ЧВК Forward Observation Group (FOG), заявил, что все военные должны защищать гражданское население и инфраструктуру.

Его слова передает РИА Новости. По его словам, организация часто выражала обеспокоенность из-за использования частных военных подрядчиков в конфликтах по всему миру. "Все несут одинаковую ответственность в отношении прав человека", - подчеркнул Дюжаррик.

До этого почетный адвокат РФ Дмитрий Краснов сообщал, что представителям американской частной военной компании, принимавшим участие в атаке на Курскую область, за их действия грозят тюремные сроки, вплоть до пожизненного лишения свободы. По словам юриста, в РФ действия наемников из США могут быть оценены как терроризм. При этом на родине, в США, наемникам ничего не грозит.