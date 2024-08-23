На Reddit появилась вакансия о поиске наемников для ВСУ

На популярной развлекательной интернет-платформе из США Reddit появилась вакансия о поиске наемников для ВСУ. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что автор объявления якобы ищет наемников для 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. Согласно тексту объявления, ему требуется 10 операторов дронов. Среди требований — опыт боев на Украине, крайне желательным также назывно владение русским и украинским языками, хотя бы на минимальном уровне.

Сам автор объявления заявил, что является иностранцем, который работал с бригадой более двух месяцев. При этом модераторы на Reddit сообщили, что список вакансий проверила украинская НПО Protect a Volunteer. Помимо этого, на Reddit также появилось сообщение, якобы оставленное 1-ым отдельным штурмовым батальоном «Да Винчи», в котором говорилось о поддержке тех иностранцев, которые согласны присоединиться к подразделению.

Reddit — развлекательная платформа, весь контент на которой создается самими пользователями.

Ранее пользователь Reddit рассказал, что начал получать жуткие послания с неизвестного номера.

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