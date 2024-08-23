Алаудинов раскрыл, чем завершится СВО

Россия сделает все, чтобы купировать Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала «Соловьев Live».

По его мнению завершением спецоперации и станет как раз этот момент — прихода противника на курскую землю.

«История повторяется, фашист второй раз ломает здесь свои зубы», — напомнил командир «Ахмата».

Алаудинов подчеркнул, что бойцы делают все, что от них зависит, чтобы купировать противника, «до конца уничтожить его» и завершить СВО «на этой ноте».

До этого генерал-майор заявлял, что военнослужащие спецназа «Ахмат» уничтожили две группы ВСУ на Курском направлении. Он обратил внимание, что ВС РФ не позволяют украинской армии подтянуть свежие силы на Курском направлении.