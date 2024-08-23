Украинский пилот погиб при после столкновения самолета с аистом

В Хмельницкой области Украины погиб пилот самолета Л-39, в который врезался аист. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

© прес-служба командування ВДВ ЗС України

Согласно имеющейся информации, инцидент произошел во время учебного полета — в самолет врезался аист, что перекрыло видимость для одного из пилотов. Тогда тот принял решение катапультироваться, однако из-за небольшой высоты его парашют не раскрылся полностью. В результате пилот погиб на месте. При этом второй пилот, который не стал покидать кабину, в итоге смог успешно посадить самолет.

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