Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили неудачную попытку с помощью беспилотного летательного аппарата типа "Баба-яга" прикрепить флаг Украины на телевышку в городе Кременная Луганской Народной Республики. Об этом сообщил депутат Народного совета республики Юрий Юров.

"Сегодня в Кременной вражеская "Баба-яга" пыталась на магнитах прикрепить украинский флаг к нашей телевышке. Около 04:00 (мск - прим. ТАСС) утра. Попытка неудачная. Трофей под охраной", - написал он в телеграм-канале.

Ранее в администрации Алешкинского муниципального округа Херсонской области сообщили о подобной провокации со стороны пособников ВСУ в городе Алешки. Там Вооруженным силам РФ удалось сбить флаг Украины со старой водонапорной башни с помощью дрона.