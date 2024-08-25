МО РФ: вертолет Ка-52 уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ под Курском

Экипаж вертолета Ка-52 нанес удар авиаракетами по живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

"Личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены", - уточнили в сообщении.

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До этого стало известно, что спецназ "Ахмат" за сутки уничтожил более 10 единиц техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом рассказал замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные начали продвижение вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).