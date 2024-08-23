Иран заявил о своем праве ударить по Израилю

Иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи заявил, что Иран имеет полное право на удар по Израилю за убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Reuters.

Такое заявление Аракчи сделал во время разговора с министром иностранных дел Франции Стефаном Сежурне и его коллегой из Великобритании Дэвидом Лэмми. По словам иранского дипломата, смерть Хании стала «непростительным нарушением безопасности и суверенитета Ирана».

«Наказать агрессора за его деяния — это право Ирана», — заявил он.

Исмаил Хания был убит 31 июля в Тегеране. Причиной его смерти стал взрыв. В данный момент организаторы убийства не найдены, но ХАМАС и Иран обвинили в этом власти Израиля.