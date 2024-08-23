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Рогов: ВС России ударили по резервам ВСУ в Плавнях и Приморском

Российские войска нанесли удары артиллерией и авиацией по резервам ВСУ в районе населённых пунктов Плавни и Приморское. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов. RT на русском

«На степногорском направлении фронтовая авиация и артиллерия отработали по селам Плавни и Приморское на берегу Каховского водохранилища, где идет накопление резервов ВСУ, техники и боевиков», — заявил он. ТАСС

19 августа Рогов сообщал, что российская сторона нанесла удар по месту скопления живой силы и техники украинских войск в Запорожской области. Газета.Ru

Рогов: ВС РФ ударили по резервам ВСУ в Плавнях и Приморском
© РИА Новости
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