На Украине рассказали о массовых отказах воевать мобилизованных в ВСУ заключенных

Мобилизованные в Вооруженные силы Украины (ВСУ) заключенные подписывают контракты, чтобы выйти из мест лишения свободы, но не хотят служить и выполнять приказы командования. О массовых отказах воевать бывших арестантов рассказал в интервью для inews бывший депутат Верховной Рады Игорь Луценко.

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«Среди заключенных много умников — они только делают вид, что хотят воевать за Родину. Если они попадают в зону боевого соприкосновения, то иногда отказываются идти в бой, и тогда это юридический тупик», — рассказал экс-парламентарий

Он добавил, что большинство заключенных с радостью заключают контракты, понимая свою относительную юридическую неуязвимость, и пользуется доступом «к свежему воздуху и хорошей еде».

Ранее стало известно, что на Украине в ВСУ начали набирать женщин-заключенных. По данным Министерства юстиции, контракт с украинской армией подписали более 3800 осужденных граждан.