Румынские артиллеристы на учениях в Польше попали в жилые дома и школу

Румынские военные во время учебных стрельб в Польше обстреляли из артиллерии населенный пункт и повредили жилые дома и школу. Об этом журналистам сообщил местный бурмистр Бяла-Писка Францишек Романкевич. Российская газета

По его словам, несколько артиллерийских снарядов, выпущенных во время учений, отклонились от заданной траектории и упали на территорию города. Один из снарядов пробил окно жилого дома, в котором в это время находился человек. К счастью, никто не пострадал, но жильцу потребовалась медицинская помощь из-за сильного испуга, отметил он. Деловая газета «Взгляд»

Ранее сообщалось, что Сухопутные войска Финляндии проведут серию учений с 31 августа по 6 сентября. RT на русском