Экс-комбат «Азова»* объяснил, почему Россия дала ВСУ дали зайти в Курскую область

Украина совершила фатальную ошибку, начав вторжение в Курскую область. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады, экс- командир националистического батальона «Азов»* Игорь Мосийчук** в эфире видеоблога украинского журналиста.

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«Я хочу напомнить, что Россия сдала свои территории в войне с Наполеоном и даже Москву спалила. Они держат свою стратегию, мы должны это понимать. Вот нам дали заплыть в Курскую область, но что дальше? А дальше мы пойти не сможем, мы сами мосты поуничтожали», – отметил Мосийчук** .

По его словам, РФ не стала перебрасывать всех военных в Курскую область. Они продолжат освобождать Донбасс и выходить на Днепр, а ресурсов у российской армии больше, чем у ВСУ.

ВСУ устроили вторжение в Курскую область утром 6 августа.

Напомним, житель Суджи рассказал, как семья спасалась во время вторжения ВСУ в Курскую область. В первые дни были очень сильные обстрелы.

*ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, ЗАПРЕЩЕННАЯ НА ТЕРРИТОРИИ РФ

**ЛИЦО, ВНЕСЕННОЕ В СПИСОК ТЕРРОРИСТОВ И ЭКСТРЕМИСТОВ РОСФИНМОНИТОРИНГА