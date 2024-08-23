Британский самолет-разведчик заметили над Черным морем

Днем в пятницу, 23 августа, над акваторией Черного моря пролетел британский самолет-разведчик RC-135W Rivet Joint. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные портала Flightradar.

Британский военный самолет с номером RRR7223 покинул аэродром в Уоддингтоне в 12:06 по московскому времени и пролетал над восточной частью Черного моря. Куда он направлялся, не уточнялось.

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Накануне, 22 августа, сообщалось о трех американских самолетах-разведчиках, замеченных над Черным морем. Boeing E-3A Sentry, Boeing RC-145V Rivet Joint и Boeing P-8A Poseidon пролетали над Румынией, Молдавией, Болгарией и Турцией.

В конце июля Минобороны РФ подняло в воздух истребитель Су-27 из-за трех британских самолетов, которые приблизились к российской границе над Черным морем. После приближения Су-27 самолет-разведчик RC-135 и два истребителя Eurofighter Typhoon развернулись и покинули приграничную зону.