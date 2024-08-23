Минобороны России заявило о групповых ударах в зоне СВО

За неделю российские войска нанесли 16 групповых ударов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России. ТАСС

Атаки были проведены при помощи высокоточного оружия и ударных беспилотных летательных аппаратов. Удары пришлись по аэродромной инфраструктуре, складам с ракетами и боеприпасами, а также местам хранения зенитных ракетных комплексов NASAMS. Lenta.ru

Также поражались топливные базы, снабжавшие военную технику ВСУ, районы сосредоточения резервов и пункты дислокации националистов и наемников. ТК «Звезда»