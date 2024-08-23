Три ракеты, два дрона и управляемая бомба сбиты над Курской областью

Три украинские ракеты, два дрона самолетного типа и управляемая авиационная бомба сбиты над Курской областью. Об этом в своем Telegram-канале рассказал временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

Ракетная опасность в Курской области действовала более часа. Смирнов поблагодарил бойцов противовоздушной обороны за работу. О разрушениях и пострадавших в результате атак не сообщается.

Напомним, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) вторглись на территорию Курской области 6 августа. С тех пор регион регулярно подвергается обстрелам. В частности, накануне украинские войска попытались атаковать Курскую АЭС, о чем заявлял президент России Владимир Путин.

По данным Минобороны РФ на 23 августа, потери ВСУ за время боевых действий на территории региона составили 5137 военнослужащих. Уничтожены 69 танков и сотни единиц иной техники.