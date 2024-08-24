ВС России нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в Краснополье и скоплению техники в Михайловке Сумской области.

Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, передаёт РИА Новости.

«Краснополье получило три прилёта ФАБов в районе. Один из них по территории бывшей военной части ПВО, где на свою голову бандеровцы устроили ПВД», — сказал он.

Другой удар ФАБа, по словам Лебедева, пришёлся по селу Михайловка по скоплению венной техники.

«Прилетело очень удачно», — сказал координатор подполья.

Ранее «Грады» сорвали переброску резервов ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Кроме того, ВС России ударили по резервам ВСУ в Плавнях и Приморском.