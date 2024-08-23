В США посчитали, сколько танков Abrams потеряли ВСУ за полгода

За полгода Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли примерно 20 американских танков Abrams из 31 поставленного. Об этом сообщает Military Watch Magazine.

Авторы подчеркивают, что из всех переданных Украине западных танков американская техника наиболее дефицитная. И если союзники из Европы готовы восполнять потери, то США пока не заявляли о планах поставить новую технику.

Авторы также отмечают, что украинские военнослужащие высказывают недовольство эффективностью Abrams. В интервью западным изданиям упоминают как технические проблемы, вроде уязвимости электронных компонентов к воде, так и слабую защищенность от российских вооружений.

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Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что российским войскам удалось подбить танк Abrams в Курской области. Также были уничтожены «с десяток единиц разной техники», в том числе пикапы.