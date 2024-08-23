Министерство обороны РФ показало видео сброса истребителем-бомбардировщиком Су-34 авиационных бомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) по скоплению живой силы и бронетехнике ВСУ в Курской области. ТК «Звезда»

«Удар наносился по разведанным замаскированным целям противника модернизированными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции», — говорится в сообщении. Lenta.ru

Ранее стало известно, что общие потери ВСУ за время боевых действий на Курском направлении составили 5137 военнослужащих, 69 танков. RT на русском