Алаудинов заявил об обстрелах пленных украинцев ВСУ

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, ВСУ ведут обстрелы, чтобы пленные украинские военные не попали в безопасную зону на курском направлении. Об этом сообщает ТАСС.

Алаудинов рассказал, что бойцы «Ахмата» взяли в плен на курском направлении до восьми украинских военных. Двое из них получили ранения и были отправлены в госпиталь. Другие пленные пока остаются на месте.

«Часто бывает так, что, будучи ранеными, пленные <...> по сути погибают от рук своих же товарищей», - подчеркнул Алаудинов.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские морпехи взяли в плен нескольких украинских военных на Курском направлении, уничтожили девять единиц техники ВСУ и захватили два БТР Stryker. До этого в плен попали пятеро военнослужащих 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.