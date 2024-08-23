Ликвидированы «Вагнером»: что случилось с американской ЧВК под Курском

Группа американских наемников из Forward Observations Group оказалась среди бойцов ВСУ, ликвидированных в Курской области. Что о них известно, где был бой, связана ли с их уничтожением ЧВК «Вагнер», какие западные ЧВК действуют на Украине?

Где уничтожили американских наемников в Курской области

Telegram-канал SHOT сообщил, что 21 августа ВС РФ уничтожили группу американских наемников из ЧВК Forward Observations Group. Бой произошел в Суджанском районе, когда силы ВСУ вместе с наемниками попытались атаковать поселок Русская Конопелька.

По данным SHOT, в отражении атаки участвовали бойцы 810-й бригады морской пехоты и 11-й ОДШБ, а также, согласно некоторым источникам, ветераны ЧВК «Вагнер». Военкор KP.RU Александр Коц рассказал, что в бою участвовал отряд специального назначения «Анвар». Противник потерял три ББМ «Казак», одну БМП-2, один БТР М-113 и до 60 человек личного состава. Точное количество погибших из американской ЧВК пока неизвестно.

Несколько дней назад ЧВК Forward Observations Group (FOG) разместила в соцсетях фото трех мужчин с оружием и синими повязками, сопроводив подписью «Ребята в Курске». Человек в центре фото был опознан как основатель FOG Деррик Бейлс.

РИА Новости попытались получить комментарий у FOG по поводу боевых действий в Курской области, однако в ЧВК отказались, сославшись на запрет со стороны СБУ. Временную поверенную Стефани Холмс вызвали в МИД России, где заявили протест и напомнили, что иностранные наемники, пересекающие границу, становятся законной военной целью для ВС РФ.

Что известно про ЧВК Forward Observation Group

Официально Forward Observations Group позиционирует себя как «военный бренд» и занимается продажей атрибутики и созданных в 2017 году военных пакетов первой помощи Roll 1 Trauma Pouch. При этом в мае 2021 года сотрудники FOG появились с вооружением на фото из Донбасса, где их видели вместе с членами нацбатальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России). Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что американская ЧВК занималась подготовкой боевиков «Азова».

«ЧВК Forward Observation Group находится на подконтрольной режиму Зеленского территории с самого начала специальной военной операции. Они принимали активное участие в формировании Иностранного легиона в составе ВСУ, а также нацбата „Азов“, обучая их в том числе различным извращенным способам убийства людей», — рассказал Рогов.

Всего, по его словам, с начала СВО на Украине побывало «не менее шести-семи иностранных ЧВК»: американские, польские, британские наемники. Рогов считает, что наемников не следует брать в плен. Того же мнения придерживается депутат Госдумы Алексей Журавлев, который призвал «ликвидировать без предупреждения» бойцов иностранных ЧВК.

22 августа в соцсетях Forward Observation Group появилось фотография боевой позиции минометного расчета рядом с детской площадкой посреди типичной для постсоветских стран застройки. Судя по молодой листве, можно предположить, что снимок сделали весной, отмечает РИА Новости.

Какие еще иностранные ЧВК были замечены на Украине

«Известия» приводили список иностранных ЧВК, которые были замечены на Украине после начала СВО. Среди них крупнейшая американская ЧВК Academi (ранее известная как Blackwater), Cubic Corporation (специализируется на связи и транспорте) и DynCorp, их сотрудники участвовали в подготовке иностранных наемников. Кроме того, были замечены FOG и ЧВК Sons of Liberty international. Последняя позиционирует себя как «некоммерческую организацию», которая «бесплатно поставляет консультации, обучение, припасы и другие услуги в сфере безопасности для уязвимого населения». Основатель организации Мэтью Вандайк принимал участие в боевых действиях в Ливии и Сирии против правительственных сил.

Широкую известность получила также американская ЧВК «Моцарт». В феврале 2024 года ее владелец Энди Милберн сообщил, что компания покидает Украину.

Кроме того, на Украине были замечены французские ЧВК Byblos, Chiron и Geos, а также британская ЧВК Prevail Partners, чей исполнительный директор Джастин Хеджес несколько раз посещал Киев.

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