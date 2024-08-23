На Украине подсчитали число случаев дезертирства за год

Правительство Украины выявило около 37 тысяч случаев дезертирства и самовольного оставления части в стране с начала этого года, заявил в эфире YouTube-канала «Утро.LIVE» глава Центра исследований политических ценностей Олесь Доний. Он также не исключил, что реальное число таких правонарушений может быть вдвое больше.

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Военные говорят, что истинные данные на самом деле вдвое больше. Поэтому мы должны усиливать армию, впрочем, подход к мобилизации должен быть скорректированным, — считает Доний.

Глава центра добавил, что в последние несколько лет на Украине наблюдается резкий скачок случаев дезертирства. Так, в 2022 году произошло девять тысяч таких нарушений, в 2023 — 21 тысяча, и только за семь месяцев 2024 года — 37 тысяч.

Ранее командир батальона 47-й бригады украинской армии рассказал, что пополнившие ряды ВСУ новобранцы не хотят стрелять в российских солдат. Он отметил, что некоторые бойцы и вовсе покинули посты, безвозвратно оставив позиции.

До этого массовое дезертирство в рядах армии Украины признал депутат Верховной рады Александр Федиенко. Он связал это с принятием закона об ослаблении наказаний за совершение таких преступлений в стране.