На Украине подсчитали число случаев дезертирства за год

Правительство Украины выявило около 37 тысяч случаев дезертирства и самовольного оставления части в стране с начала этого года, заявил в эфире YouTube-канала «Утро.LIVE» глава Центра исследований политических ценностей Олесь Доний. Он также не исключил, что реальное число таких правонарушений может быть вдвое больше.
Военные говорят, что истинные данные на самом деле вдвое больше. Поэтому мы должны усиливать армию, впрочем, подход к мобилизации должен быть скорректированным, — считает Доний.
Глава центра добавил, что в последние несколько лет на Украине наблюдается резкий скачок случаев дезертирства. Так, в 2022 году произошло девять тысяч таких нарушений, в 2023 — 21 тысяча, и только за семь месяцев 2024 года — 37 тысяч.
Ранее командир батальона 47-й бригады украинской армии рассказал, что пополнившие ряды ВСУ новобранцы не хотят стрелять в российских солдат. Он отметил, что некоторые бойцы и вовсе покинули посты, безвозвратно оставив позиции.
До этого массовое дезертирство в рядах армии Украины признал депутат Верховной рады Александр Федиенко. Он связал это с принятием закона об ослаблении наказаний за совершение таких преступлений в стране.