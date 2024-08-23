Появились кадры уничтожения дронов ВСУ с помощью Барака Обамы

Российские специалисты по радиоэлектронной борьбы испытали на фронте новую технологию борьбы с вражескими FPV-дронами. Система показала себя хорошо - в ходе тестирования сбито пять украинских БПЛА. Кадры испытаний показал канал "Оборонка".

Аппаратура перехватывает видеоканал управления коптером и с помощью усилителя сигнала подменяет картинку с камеры дрона. Используются кадры с танцующим Бараком Обамой, выступления Владимира Путина или шествие "Бессмертного полка". Результат всегда один: оператор БПЛА теряет ориентацию в пространстве и дрон падает.

"Аппаратура мощная, радиатор нагревается моментально. Но время у нас есть - мы даем ему остыть", - рассказал испытатель с позывным "Крыша". Он извинился за кустарный вид изделия: "Все-таки прототип. Но главное - работает!"

Сбив пять вражеских БПЛА, разработчики системы вернулись в мастерскую: дорабатывать и автоматизировать систему.