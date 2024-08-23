Назван второй атомный объект под Курском, которому могут угрожать ВСУ

Еще одной целью Вооруженных сил Украины может стать строительная площадка Курской АЭС-2, предположил военный эксперт Анатолий Матвийчук. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что объект очень важен для региона, хотя туда еще не успели подвезти ядерное топливо. Он пояснил, что первая АЭС постепенно вырабатывает свой срок службы.

Несмотря на то, что на строительную площадку Курской АЭС-2 — станции замещения, еще не завезли ядерное топливо, это все равно важнейший объект, так как первая АЭС постепенно вырабатывает свой срок, а КАЭС-2, по идее, будет обеспечивать как минимум Курскую область энергией десятки лет. Станция практически достроена, — пояснил Матвийчук.

Эксперт выразил уверенность, что все необходимые меры уже приняты, в том числе установлены системы ПВО и есть войска для защиты от атак ВСУ. По его мнению, защиту такого объекта необходимо усиливать. Матвийчук уточнил, что это важнейший стратегический объект.

Я уверен, что все необходимые меры уже приняты, включая ПВО и войска для вероятных попыток ВСУ, но защиту такого объекта все равно нужно усилить. Это важнейший стратегический объект. Несмотря на железобетонные, стальные конструкции, малейшее повреждение, скорее всего, вынудит некоторые объекты отстраивать заново, — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что один из энергоблоков Курской атомной электростанции, а именно энергоблок № 4, будет отключен от сети. Отключение запланировано на 25 августа и не связано с какими-либо попытками атаки со стороны украинских вооруженных сил на АЭС.