Обычные украинцы начинают беспокоиться из-за того, какую цену придется заплатить за вторжение армии Украины в Курскую область, тогда как подразделения ВС России продолжают продвижение в ДНР в сторону стратегически важного Покровска. Об этом пишет американская газета The Washington Post. RT на русском

Отмечается, что у некоторых жителей Украины возникло непонимание, почему власти тратят столько ресурсов на попытку захвата территории РФ, а не на защиту своей. Украинцы все больше беспокоятся за солдат на фронте в Донбассе, которые лишились части боеприпасов из-за атаки на Курскую область. News.ru

«Неясность относительно конечных целей украинских властей в Курске также усилила беспокойство в обществе, поскольку русские продолжают наступать на востоке … Киев не сообщил, как долго продлится вторжение, или что он хочет получить от Кремля», - пишет издание. Российская газета