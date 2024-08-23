СМИ: ВСУ штурмуют женскую колонию в Курской области

Немецкий таблоид Bild сообщил, что ВСУ пытаются штурмовать женскую исправительную колонию в Курской области. Как утверждает издание, речь идет о колонии в селе Малая Локня, расположенном в 14 километрах от границы.

По данным Bild, украинские силы атаковали здание из немецких боевых машин пехоты Marder. Также беспилотниками была якобы атакована башня колонии.

Ранее из-за атак ВСУ в Курской области ввели режим ЧС федерального уровня и режим контртеррористической операции. В Минобороны России сообщали, что продвижение ВСУ было остановлено.

Зеленский назвал цель рейда в Курскую область

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов отмечал, что к 13 августа большая часть украинских войск, участвовавших в атаках, была уничтожена. Позже он заявил, что основные ресурсы ВСУ на этом направлении также уничтожены.