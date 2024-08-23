Американская ЧВК показала позицию рядом с детской площадкой

Американская частная военная компания (ЧВК) Forward Observation Group (FOG) выложила снимок боевой позиции минометного расчета, который расположился рядом с детской площадкой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети компании.

Накануне на странице ЧВК появился кадр, на котором мужчина в военной форме с шевронами в виде американского флага склонился над минометом. Орудие установили возле детской площадки и жилого дома. Его ствол направлен в сторону детской горки. Агентство отмечает, что, судя по дому и общему пейзажу, снимок сделан на территории России или Украины, вероятно, ранней весной.

Размещение позиций у жилых застроек является грубым нарушением международного права. В частности, ст. 58 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года предусматривает обязанность воющих сторон избегать размещения военных объектов в густонаселенных районах, а также принимать иные меры предосторожности для гражданского населения.

Названо число иностранных ЧВК, воевавших на стороне ВСУ с начала СВО

Напомним, что 20 августа ЧВК FOG выложила снимок своих бойцов, участвующих в нападении на Курскую область. На нем запечатлены трое вооруженных мужчин с синими повязками на фоне бронемашины.