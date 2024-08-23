Сотрудник Deutsche Welle* незаконно проник в Курскую область с ВСУ

Журналист Deutsche Welle (признано Минюстом РФ СМИ, выполняющим функцию иноагента) Ник Коннолли незаконно проник в Курскую область вместе с ВСУ. О нахождении корреспондента на российской территории рассказывается в материале телеканала.

«Коннолли побывал на территории Курской области», — передает сообщение телеканала РИА Новости.

Там добавили, что журналист, находясь под присмотром украинских военных, посетил Суджу и провел там несколько часов.

6 августа ВСУ совершили вторжение на территорию Курской области. На данный момент продолжается операция по ликвидации украинских сил. Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что каждый случай незаконного проникновения западных журналистов под прикрытием украинской армии на территорию РФ будет рассматриваться индивидуально, сообщает 360.ru. МИД выразил протест Италии из-за действий съемочной группы Rai, незаконно попавших в Курскую область, передает Life.

МИД предостерег западные СМИ от нелегальных визитов под Курск

Также уголовные дела возбуждены против американского журналиста Ника Пейтона Уолша и украинских журналисток Олеси Боровик и Дианы Буцко за нарушение госграницы России. Ранее аналогичное дело было заведено против итальянских корреспондентов Симони Трайни и Стефани Баттистини.

*Deutsche Welle признано Минюстом РФ СМИ, выполняющим функцию иноагента