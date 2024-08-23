Корреспондент Deutsche Welle (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) Нике Коннолли незаконно посетил Курскую область и опубликовал материал о своем визите в российский регион, сообщает РИА Новости. Его незаконное пребывание на российской территории продлилось несколько часов.

В публикации издания говорится, что журналист посетил Суджу. Отмечается, что он отправился в город под наблюдением украинских военных. По словам репортера, на улицах в основном не было людей.

Ранее военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, комментируя появление иностранных журналистов в Судже Курской области вместе с ВСУ, напомнил, что ранее западные журналисты соблюдали журналистскую этику и не посещали территории без разрешения МИД страны. По его мнению, именно поэтому западные СМИ не освещали украинский конфликт из Луганска, Донецка и других ныне российских городов.

МИД предостерег западные СМИ от нелегальных визитов под Курск

Двое журналистов и фотограф Washington Post 17 августа приехали в Суджу Курской области в сопровождении бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Журналисты общались с местными жителями. В Судже российские мирные жители, большинство из которых пожилые люди или инвалиды, спали в подвальном этаже бывшей школы или «тихо сидели во дворе».