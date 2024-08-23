ВС РФ «Искандером» уничтожили РСЗО MLRS Николаевкой области

Российские военные уничтожили американскую пусковую установку РСЗО MLRS в районе Березнеговатого Николаевкой области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ, приложив кадры с видеоподтверждением уничтожения.

Удар наносился оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М».

ОТРК «Искандер» относится к высокоточному оружию, боевая часть ракеты способна уничтожить практически любую цель. Может использовать квазибаллистические ракеты, а также запускать крылатые ракеты.