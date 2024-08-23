Солдаты Вооруженных сил Украины начали штурм здания женской колонии в Курской области. Информация об этом появилась в СМИ в пятницу, 23 августа.

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Уточняется, что колония, о которой идет речь, находится в селе Малая Локня, расположенном в четырнадцати километрах от границы с Украиной. С 2011 года там содержатся 203 осужденные женщины, отбывающие наказания сроком от 10 до 20 лет.

По предоставленной информации, солдаты Вооруженных сил РФ оказывают ожесточенное сопротивление атакующим. Вокруг колонии были оперативно возведены оборонительные сооружения. Сторожевые вышки ИК эффективно используются в качестве огневых позиций. Российские бойцы плотно закрепились на территории здания.

Противник в свою очередь ведет активную атаку на сторожевую башню у входа в колонию при помощи БПЛА, а также пытается продвинуться за счет немецких БМП Marder, пишет издание Bild.

Вооруженные силы Российской Федерации 7 августа остановили продвижение украинской армии в Курской области. Противник потерял сотни солдат и десятки единиц техники. Западные СМИ назвали действия Украины бессмысленными. При этом в США заявили, что якобы не знали о готовящейся террористической атаке ВСУ на РФ.

В ночь на 6 августа Вооруженные силы Украины обстреляли город Суджу в Курской области, однако ФСБ не допустила прорыва. После этого отряды ВСУ попытались прорваться на территорию региона. О последствиях действий украинской армии под Курском — в материале «Вечерней Москвы».