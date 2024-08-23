В Росэнергоатоме сообщили о состоянии Курской АЭС после попытки атаки ВСУ

Курская АЭС работает в штатном режиме после атаки дроном-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Росэнергоатоме. Газета.Ru

«По состоянию на 09:00 [мск] Курская АЭС работает в штатном режиме. В работе 3-й и 4-й энергоблоки на мощности, установленной диспетчерским графиком (925 МВт, 490 МВт). 1-й и 2-й блоки [находятся] в режиме эксплуатации без генерации. Радиационный фон в пределах естественных (природных) значений», - рассказали в пресс-службе. ТАСС

Ранее стало известно, что украинский дрон-камикадзе, сбитый средствами радиоэлектронной борьбы вблизи Курской АЭС, обнаружили недалеко от хранилища отработавшего ядерного топлива. Москва24