ВСУ выбили с позиций в высотках Торецка

Украинские войска ушли с позиций в высотных домах на востоке Дзержинска (украинское название - Торецк). Как сообщили ТАСС в силовых структурах, идет зачистка бывших украинских позиций.

"Удалось выбить ВСУ с позиций в многоэтажках Дзержинска - в восточной части города. Часть группировки, которая там находилась, уничтожена, еще часть традиционно убегала, идет зачистка", - сказал собеседник агентства.

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В силовых структурах уточнили, что ВСУ пытаются перебрасывать небольшие группы подкрепления, большая часть которых уничтожается по дороге на позиции.