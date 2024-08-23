Спасший 11 срочников в Курской области десантник Бато ранен и доставлен в Москву

Десантник из Бурятии по имени Бато, ставший известным после видео со срочниками в Курской области, ранен и доставлен на лечение в Москву. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщили в полпредстве Бурятии в Москве.

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Эта травма не первая для Бато. В 2022 году он также проходил лечение в столице.

О новых ранениях десантника не сообщалось, передает rg.ru.

Ранее стало известно, что десантник из Бурятии вывел российских солдат из окружения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. На опубликованных кадрах боец ведет через чащу леса группу военных. Мужчина служит в 11-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. На своей малой родине он привык заниматься охотой, поэтому отлично ориентируется на пересеченной местности без навигатора, следует из публикации.

Подразделения Вооруженных сил (ВС) России в ходе боевых действий в Курской области уничтожили группу украинских военных из 1-го десантно-штурмового батальона 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

За ночь 9 августа российские средства ПВО сбили 75 беспилотников ВСУ. Отмечалось, что дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены семь безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крыма.