Российские военные не позволяют подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) подтянуть свежие силы на курское направление. Как сообщает ТАСС, об этом заявил замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

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Он назвал текущую обстановку на направлении подконтрольной. ВСУ все время пытаются подтянуть резервы, чтобы продавить подразделения российской армии, однако ВС РФ не дают этого сделать.

«За вчера было уничтожено опять большое количество сил и средств противника. Но все хорошо, обстановка боевая, рабочая», — сказал Алаудинов.

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Ранее Алаудинов заявил, что бойцы спецназа «Ахмат» с помощью FPV-дрона сожгли французский ЗРК Crotale на курском направлении. Техника стоимостью 8 млн евро выехала, чтобы поразить российские вертолеты, наносящие удары по Мартыновке, однако была уничтожена беспилотником за 60 тысяч рублей.