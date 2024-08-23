Киев попытался атаковать дроном-камикадзе АЭС в Курчатове

В ночь на пятницу, 23 августа, ВСУ попытались атаковать дроном-камикадзе АЭС в Курчатове (Курская область). Об этом сообщает ТАСС.

Собеседник агентства рассказал, что украинский беспилотник обнаружили неподалеку от хранилища отработанного ядерного топлива. Дрон был сбит.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в ночь на 22 августа ВСУ пытались нанести удар по Курской АЭС. Он подчеркнул, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) пообещало прислать специалистов для оценки ситуации.

Позже в МАГАТЭ заявили, что Россия уведомила агентство о найденных на территории Курской АЭС обломках дрона. Фрагменты дрона находились примерно в ста метрах от хранилища отработавшего топлива.