Артиллерийские пушки калибра 130 мм М-46 ВС РФ уничтожили пункт временной дислокации (ПВД) ВСУ в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов орудий М-46 группировки войск "Север" при выполнении огневых задач в приграничном районе Курской области. Операторы разведывательного БПЛА вскрыли пункт временной дислокации одного из подразделений ВСУ, после чего расчеты орудий нанесли артиллерийский удар по боевикам. Огонь велся с точной корректировкой разведчиков, что позволило полностью уничтожить ПВД противника", - говорится в сообщении.

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Буксируемые пушки М-46 калибра 130 мм появились на вооружении Советской армии в 1950-е годы.

По данным военного ведомства, дальнобойность орудий позволяет наносить удары глубоко в тыл противника, отрезая его передовые соединения от снабжения и ротации на линии боевого соприкосновения.

В ходе выполнения боевых задач артиллерийские расчеты используют осколочно-фугасные боеприпасы, способные поражать как живую силу, так и бронетехнику ВСУ.

Никаких проблем со снарядами в подразделениях нет.

Своевременную доставку боеприпасов в достаточных объемах обеспечивают подразделения материально-технического обеспечения группировки.