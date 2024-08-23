Бывший боец украинской армии из добровольческого отряда имени Максима Кривоноса с позывным Борзый призвал солдат ВСУ идти против отдающих приказы в Киеве.

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Об этом сообщает РИА Новости.

«Надо уже, наверное, собраться и воевать против общего врага, который сидит не в окопах напротив них, а того, что отдаёт приказы там, в Киеве, которые говорят, что будут воевать до последнего украинца», — сказал боец.

Он отметил, что командиры ВСУ часто не считаются с рисками для солдат и с их потерями. Они сосредоточены на том, чтобы не сдавать территории.

При этом Борзый подчеркнул, что не встретил никакой агрессии со стороны российских военных, когда впервые общался с ними. Они показали, что являются братским народом, а не противниками, рассказал он.

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Боец добавил, что в ВСУ ведут пропаганду, чтобы военные не сдавались в плен. По его словам, добровольцы отряда Кривоноса должны доказать, что украинцы воюют не с теми.

«Хочется передать ребятам, чтоб уже включали немного головы, думали про будущее и как оно всё это происходит, сколько их уже обманывают», — заключил он.

Ранее бойцы из отряда имени Максима Кривоноса выразили готовность выдвинуться в Курскую область для противодействия украинской армии.