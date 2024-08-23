Наемники в Харьковской области «прикрывают дыры в обороне», которые появились после переброски ВСУ в Курскую область, считает глава российской администрации в регионе Виталий Ганчев. В беседе с РИА Новости он объяснил, что командование украинской армии вынуждено оголять разные участки фронта.

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Не исключено, что с подразделениями наемников они поступили также, и мы видим очередную группу так называемого подкрепления, необходимую для перекрытия возникших дыр в обороне, — отметил Ганчев.

Ранее вдова колумбийца Уильяма Гамбоа Ольга Товар заявила, что Украина — неблагодарная страна, она не оказывает никакой поддержки семьям погибших за нее наемников. Она рассказала, что ее муж уехал в зону конфликта 12 июля 2023 года, где воевал в качестве наемника на Донецком направлении в составе ВСУ. О его смерти Товар узнала от его сослуживцев утром 19 февраля, при этом со стороны властей Украины она не получила никакой информации и помощи.

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Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев сообщил, что иностранные наемники в рядах ВСУ, а также в составе ЧВК отличаются неоправданной жестокостью, особенно представители США, Франции, Польши и Грузии. По его словам, эти бойцы участвовали в расстрелах мирных жителей. Депутат добавил, что публикуемые ими фото в соцсетях помогут России их идентифицировать.