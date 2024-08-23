Над двумя регионами РФ уничтожены семь БПЛА

Семь беспилотников уничтожены над Белгородской и Курской областями.

Об этом сообщили в Минобороны России.

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По данным ведомства, четыре украинских БПЛА были нейтрализованы над Белгородской областью, ещё три — над Курской.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что две ракеты, два беспилотника и три авиационные бомбы были сбиты российскими средствами ПВО в регионе.