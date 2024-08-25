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Инфраструктурные объекты были поражены в Сумах

В результате авиаудара в городе Сумы были поражены инфраструктурные объекты. Об этом сообщила Сумская областная администрация в своем Telegram-канале.

Инфраструктурные объекты были поражены в Сумах
© РИА Новости

Отмечается, что на месте работали сотрудники экстренных служб. Другие подробности не приводятся.

Ранее российские военные нанесли ракетный удар по бункеру в Сумах, где Владимир Зеленский встречался с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Отмечается, что атака велась по территории завода «Сумхимпром», где расположен стратегический объект. Находился ли там в момент удара украинский лидер или командование, не уточняется.

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Александр Сырский
Владимир Зеленский