Инфраструктурные объекты были поражены в Сумах

В результате авиаудара в городе Сумы были поражены инфраструктурные объекты. Об этом сообщила Сумская областная администрация в своем Telegram-канале.

Отмечается, что на месте работали сотрудники экстренных служб. Другие подробности не приводятся.

Ранее российские военные нанесли ракетный удар по бункеру в Сумах, где Владимир Зеленский встречался с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Отмечается, что атака велась по территории завода «Сумхимпром», где расположен стратегический объект. Находился ли там в момент удара украинский лидер или командование, не уточняется.