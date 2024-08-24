Группировка «Восток» за сутки уничтожила до 140 военнослужащих ВСУ

Подразделения Восточной группировки ВС России за прошедшие сутки уничтожили до 140 военнослужащих ВСУ.

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Об этом, как информирует ТАСС, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

Кроме того, российские военные уничтожили САУ Krab, четыре беспилотных летательных аппарата самолётного типа и восемь единиц автомобильной техники.

Ранее FPV-дроны ударили по машине с офицерами ВСУ в Великой Писаревке.

Также на собиравшихся в Курскую область военных ВСУ в Глухове сбросили ФАБы.