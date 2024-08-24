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Группировка «Восток» за сутки уничтожила до 140 военнослужащих ВСУ

Подразделения Восточной группировки ВС России за прошедшие сутки уничтожили до 140 военнослужащих ВСУ.

Группировка «Восток» за сутки уничтожила до 140 военнослужащих ВСУ
© РИА Новости / Алексей Майшев

Об этом, как информирует ТАСС, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

Кроме того, российские военные уничтожили САУ Krab, четыре беспилотных летательных аппарата самолётного типа и восемь единиц автомобильной техники.

Ранее FPV-дроны ударили по машине с офицерами ВСУ в Великой Писаревке.

Также на собиравшихся в Курскую область военных ВСУ в Глухове сбросили ФАБы.

Военные новости
Александр Гордеев