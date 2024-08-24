Группировка «Восток» за сутки уничтожила до 140 военнослужащих ВСУ
Подразделения Восточной группировки ВС России за прошедшие сутки уничтожили до 140 военнослужащих ВСУ.
Об этом, как информирует ТАСС, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.
Кроме того, российские военные уничтожили САУ Krab, четыре беспилотных летательных аппарата самолётного типа и восемь единиц автомобильной техники.
Ранее FPV-дроны ударили по машине с офицерами ВСУ в Великой Писаревке.
Также на собиравшихся в Курскую область военных ВСУ в Глухове сбросили ФАБы.