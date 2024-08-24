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Глава Пентагона обсудил с украинским коллегой новый пакет помощи США Киеву

Министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор с украинским коллегой Рустемом Умеровым и сообщил ему информацию о новом пакете вооружений на $125 млн, переданных Вашингтоном. Об этом говорится в письменном заявлении пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера.

Глава Пентагона обсудил с украинским коллегой новый пакет помощи США Киеву
© РИА Новости
"Министр Остин также предоставил обновленную информацию о помощи США в сфере безопасности, в том числе о пакете <...> на сумму $125 млн, о котором сегодня объявил президент [США Джо] Байден", - сообщил Райдер.

Стороны также обсудили нынешние военные операции Киева и его потребности на поле боя.

Военные новости
Патрик Райдер
Пентагон