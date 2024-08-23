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AP: США могут объявить о новом пакете военной помощи Киеву на $125 млн

США могут 23 августа объявить о новом пакете военной помощи Киеву на сумму в $125 млн.

США могут объявить о новом пакете военной помощи Киеву на $125 млн
© globallookpress.com

Об этом пишет Associated Press.

«Администрация Байдена направит около $125 млн в виде военной помощи Киеву», — говорится в статье.

По данным агентства, новый пакет помощи включает в себя ракеты ПВО, боеприпасы для РСЗО HIMARS, Javelin и ряд других противотанковых ракет, системы для борьбы с беспилотниками и средствами РЭБ, а также другое оборудование.

Ранее в Пентагоне заявили, что США разрешают ВСУ использовать американское оружие в Курской области.

При этом бывший американский президент Дональд Трамп сообщил, что оружейные склады США опустели из-за поставок Киеву и в другие страны.

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