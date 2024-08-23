Ганчев: под контролем ВС РФ находятся около 50 населенных пунктов Харьковской области

Около 50 населенных пунктов Харьковской области на сегодня контролируются российскими войсками. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев.

"Около 50. Почему примерная цифра, потому что очень много поселков, которые находятся в серой зоне. Как всем известно, в мае начато освобождение северных территорий Харьковской области. Непосредственно город Волчанск сейчас такой форпост украинского сопротивления, где ВСУ пытаются постоянно атаковать наши позиции, но, тем не менее, продвижение там есть. Медленно, но уверенно наши ребята продвигаются, очищают город", - сказал Ганчев.

Он уточнил, что на данный момент около 2 тыс. человек проживают на освобожденных территориях.